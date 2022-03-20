أنقرة (زمان التركية) – سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، من الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تصريحه “التضخم ارتفع في كل العالم وليس في تركيا فقط”.

باباجان قال ساخرا “اليابان أصيبت بالذعر لأن معدل التضخم لديها 2% فقط” في إشارة إلى أن محاولة الرئيس أردوغان تبرير ارتفاع التضخم في تركيا لم تكن في محلها.

يقترب معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا من 55 بالمئة وفق بيانات رسمية.

باباجان انتقده الرئيس أردوغان، قائلا: “ما الذي ساهمت به في هذا البلد في السنوات الأربع الماضية؟ ألست أنت من فجرت سعر الدولار و فجرت أسعار الفائدة؟”.

كما انتقد باباجان قانون الانتخابات الجديد الذي أعده حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، حيث قال: “هل تعتقد أنه يمكنك الفوز في الانتخابات مرة أخرى بسبب هذا القانون؟ لأنك أدركت أنك ستخسر الانتخابات، تحاول تغيير قانون الانتخابات”.

وفي سياق منفصل، أوضح باباجان أن المدخلات الأساسية للمزارع مثل الديزل والأسمدة والأدوية والبذور قد تمت زيادتها، وأن المزارعين يتكبدون خسائر، كلما زاد إنتاجها.

كما أشار باباجان إلى أن أردوغان يحاول أن يعطي الشعب التركي درسا في النهوض، ولكن في الحقيقة أن من يحتاج هذا الدرس هو أردوغان نفسه.