أنقرة (زمان التركية)ــ قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “غير مستعد” بعد لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” السبت عن كالين قوله: “زيلينسكي مستعد للقاء، لكن بوتين يعتقد أن المواقف لعقد هذا الاجتماع على مستوى القادة ليست قريبة بما يكفي بعد”.

تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الرابع وسط تقارير عن وقف محتمل لإطلاق النار.

في غضون ذلك حذرت الخارجية الروسية من خطوات استفزازية زاعمة أن إدارة كييف “القومية” تخطط لضرب مقرات دبلوماسية غربية وتحميل القوات الروسية المسؤولية.

كانت تركيا استضافت في الأسبوع الماضي اجتماعًا تاريخيًا بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرجي لافروف في مدينة أنطاليا الساحلية من دون التوصل إلى حل دائم بين روسيا وأوكرانيا.

يوم الخميس، تحدث أردوغان مع كل من بوتين وزيلينسكي لجس نبض الطرفين، مجددا بشان اقتراحه باستضافة بلاده اجتماعا على مستوى القادة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وفي إطار تعليقه على قمة محتملة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى القادة، قال كالين: “أعتقد أن الاجتماع سيعقد في وقت ما. وسيكون هناك اتفاق سلام في مرحلة ما. بالطبع، نحن نريد جميعًا أن يحدث هذا عاجلاً وليس آجلاً، لكن ربما يعتقد بوتين أنه يريد أن يكون في موقع قوة عندما يفعل ذلك”.

من جانبه، اتهم زيلينسكي في خطاب فيديو ليل السبت روسيا بمحاولة تجويع بلاده لإخضاعها، لكنه حذر من أن استمرار الغزو سيؤثر على روسيا لأجيال.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن يوم السبت أن 847 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى 18 مارس آذار.