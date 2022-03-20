أنقرة (زمان التركية) – تقدم المسؤولون الأمريكان بمقترح مثير إلى تركيا في ظل مواصلة روسيا عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا.

أبلغ ثلاثة مسؤولين وكالة رويترز أن الولايات المتحدة اقترحت بشكل غير رسمي على تركيا منح أوكرانيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400 للجيش الأوكراني لاستخدامها ضد روسيا خلال المعركة العسكرية القائمة.

وأوضحت المصادر في حديثها مع رويترز أن المسؤولين الأمريكان لمّحوا إلى تركيا خلال الشهر الأخير بمنح أوكرانيا المنظومة الروسية غير أنهم لم يتقدموا بطلب رسمي بهذا الصدد.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، قد تطرقت إلى هذا الأمر خلال زيارتها إلى تركيا مطلع الشهر الجاري.

وتطالب إدارة بايدن منذ فترة حلفائها الذين يستخدمون معدات دفاعية وعسكرية روسية من بينها منظومتي الاس 300 والاس 400 بنقلها إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك بينما تكثف أنقرة جهود الوساطة بين روسيا أوكرانيا، في ظل عدم استجابة من موسكو.

وزعم الخبراء في حديثهم مع رويترز أن أنقرة رفضت هذا المقترح، بينما أوضحت بعض المصادرة أن هذا المقترح لن يحقق أي عائد على تركيا وأن أنقرة لا تريد معاداة موسكو سياسيا، من خلال نقل منظومة الاس 400 الروسية إلى أوكرانيا.

وكانت واشنطن قد أعلنت ضرورة تخلي تركيا عن هذه المنظومة منذ تسلمها الدفعة الأولى منها في يوليو/ تموز عام 2019.

وفي هذا الإطار فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصناعات الدفاعية التركية وأقصت تركيا من برنامج مقاتلات الأف 35.

وفي الخامس من الشهر الجاري ألقت شيرمان تصريحات في تركيا أفادت خلالها أن الجميع يعرفون أن أزمة منظومة الاس 400 قائمة منذ فترة طويلة وأن الوقت الحالي قد الفرصة المناسبة لإيجاد حل جديد للأزمة.

ولم يصدر البيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية أي بيان بهذا الشأن.

هذا وأشارت المصادر في حديثها مع رويترز إلى عدم إبلاغ بوتين لأردوغان مسبقا بأمر الهجوم على أوكرانيا نظرا لتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع البلدين.