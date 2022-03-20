أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فاراناك، إن سر نجاح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو أنه يحمل هم تركيا.

وأوضح فاراناك خلال كلمة له أثناء افتتاحه مشروع في ولاية أماسيا التركية، أن السر الكامل وراء نجاح الرئيس أردوغان مخفي في كلمة واحدة، هو أنه مهموم من أجل تركيا.

وأضاف فاراناك: “إنه قلق بشأن سمعة بلدنا في الساحة العالمية. من الصعب وضع بلدنا بين الدول العشر الأولى ذات الاقتصاد الأقوى. إنه معني بجعل مواطنينا أكثر ازدهارًا”.

وأكد الوزير التركي على ضرورة أن يقف الذين يحبون هذا البلد حقا، بجانب الرئيس أردوغان.

يذكر أن المعارضة في تركيا مصرة على إقصاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية من السلطة في انتخابات 2023، والعودة إلى نظام الحكم البرلماني.

وفي سياق منفصل، أشار فاراناك إلى أنه تم تقديم دعم ائتماني بقيمة 93 مليون ليرة لمشاريع البنية التحتية في المناطق الصناعية المنظمة في أماسيا في السنوات الـ 19 الماضية.

وتابع الوزير: “نحن هنا لافتتاح 20 مصنعاً باستثمارات تتراوح ما بين 5 ملايين إلى 150 مليون ليرة. هذه المصانع، التي يبلغ إجمالي استثماراتها 457 مليون ليرة تركية من الأدوات الطبية إلى السلع البيضاء، من الأدوات الزراعية إلى الملابس الجاهزة، ستكون مصدر رزق لـ 1557 أخًا وأختًا”.

كما ذكر فاراناك أنهم قدموا ​​52.5 مليون ليرة لدعم 292 مشروعًا في مجالات مختلفة من الصناعة إلى السياحة، ومن البنية التحتية الريفية إلى الطاقة المتجددة في أماسيا في آخر 13 سنة.