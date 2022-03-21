أنقرة (زمان التركية) – قالت السلطات الأمنية الإسرائيلية إنها اعتقلت شخصين، كانا يخططان لتهريب أسلحة من تركيا إلى حزب الله .

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه تم توقيف فلسطينيين قبل شهر للاشتباه في “تهريب أسلحة، والتواصل مع عميل أجنبي، وخدمة تنظيم إرهابي، والتآمر”.

وبحسب الصحيفة، فإن تحقيقات جهاز الأمن العام (الشاباك)، كشفت أن حزب الله يفعل بينة تحتية لشبكة جواسيس تعمل أيضًا لصالح المخابرات الإيرانية، من خلال مهربي المخدرات في لبنان الذين يقومون بعمليات تهريب داخل الحدود الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن المُعتقلين هما سلطان عطا الله (55 عاما) من سكان قرية يركا الدرزية، ورامي شامي 33 عاما من قرية الجديدة، وكانا قد أدين سابقا بتهريب المخدرات، وقد أقاما اتصالات مع مهرب مخدرات لبناني يدعى حسين شيت كان سبق أن قضى حكماً في السجن الإسرائيلي.

وبينت التحقيقات أنه طُلب من الاثنين تنفيذ عملية اختطاف في إسرائيل، ووعد عطا الله بمبلغ كبير جدًا من المال إذا كان بإمكانه المساعدة في اختطاف أشخاص من إسرائيل، سواء بنفسه أو عن طريق نقل معلومات عن هدف مناسب لتنفيذ عملية الخطف. كما طلب حسين من عطا الله المساعدة في تحديد مواقع حساسة داخل دولة إسرائيل بغية إطلاق الصواريخ عليها في وقت الحرب.