أنقرة (زمان التركية)ـ اعتقلت السلطات في تركيا الصحفيين أرتوش بوزكورت وميكائيل باروت في ولاية ديار بكر التركية ذات الأغلبية الكردية، ونقلا ليلا إلى مديرية أمن ديار بكر.

جاء اعتقال الصحفيين الكرديين عقب مداهمة الشرطة لعديد من المنازل في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية فجر الأحد.

واحتجزت قوات الأمن الصحفييين أرتوش بوزكورت وميكائيل باروت عقب المداهمات، تنفيذا لأوامر القبض الصادرة عن النيابة العامة.

رغم أنه لم يتبين بعد التهمة الموجهة إلى الصحفيين، إلا أن وكالة أنباء “مازاباوتاميا” الكردية قالت في تقرير إن اعتقال الصحفيين جاء بناء على بلاغات مجهولة.

يأتي ذلك، بينما كان الرئيس رجب طيب أردوغان كشف عن خطة عمل حقوق الإنسان في 2 مارس 2021، زاعما أن بلاده لن تشهد بعد اليوم “عمليات اعتقال في منتصف الليل” كما كان في السابق.

من جانبها، طالبت جمعية “دجلة والفرات” الصحفية منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الصحفيين بتوجيه دعوة عاجلة للسلطات التركية بالإفراج عن الصحفيين.

يذكر أن تركيا تتبوأ المرتبة 153 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.