أنقرة (زمان التركية)ـــ دفعت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لتأجيل الخلافات بين تركيا وجارتها اليونان حفاظًا على وحدة الصف الغربي تجاه ما يحدث في أوكرانيا.

صحيفة “كاثيميريني” اليونانية قالت إن أنقرة وأثينا تعملان على كبح التوترات المستمرة بينهما من أجل حماية الجبهة الموحدة داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

الأسبوع الماضي استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس كشف الستار عن رغبة الطرفين بتعليق الخلافات الثنائية في الوقت الحالي.

وكانت مباحثات أردوغان مع ميتسوتاكيس في 13 مارس تمحورت حول الحرب في أوكرانيا، واتفق الجانبان على تقليل التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تركيا واليونان تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية مع روسيا قبل الحرب، لكن مواقفهما من الأزمة في أوكرانيا اختلفت، حيث تحركت اليونان بسرعة بعد بدء الحرب لدعم أوكرانيا في إطار مواقف الناتو والاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا، مما أثار حفيظة موسكو. في حين رفضت تركيا الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا ودعت كلا الجانبين إلى قبول الوساطة التركية.

وصرح أردوغان في وقت سابق أنه سيحضر قمة الناتو المقرر عقدها في 24 مارس بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل لمناقشة كيفية مواجهة روسيا ودعم أوكرانيا، لكن لا توجد معلومات عما إذا كان سيعقد اجتماعا آخر مع ميتسوتاكيس أم لا أو مع قادة العالم الآخرين.