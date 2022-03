أنقرة (زمان التركية) – استخدمت الشرطة في تركيا العنف المفرط خلال تصديها لمحاولة أعضاء وقف الفرقان تنظيم مسيرة في أضنة جنوب البلاد، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم.

The only thing this brother has done is demonstrate for his haq, but now he is lying unconscious.#AdanaEmniyeti

Yürüyüşe PolisMüdahalesi pic.twitter.com/eGvJy4fYXt

— Furkan Volunteers UK (@furkan_uk) March 20, 2022