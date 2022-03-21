أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت نتائج استطلاع رأي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فقد على مدار العام الماضي، نسبة كبيرة من داعميه الذين اعتادوا التصويت له طوال عقدين من الزمن.

وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة ORC التركية، بين فبراير 2021 ومارس 2022، ظل الدعم الشعبي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ثابتًا نسبيًا بينما حقق حليفه حزب الخير مكاسب كبيرة.

ووفقًا للاستطلاع، خسر حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان دعم المصوتين له شهرًا بعد شهر، لتنخفض إلى أقل من 30٪ في مارس.

كان معدل تصويت حزب العدالة والتنمية يبلغ 36.8 بالمائة في فبراير 2021، بينما انخفض إلى 28.1 بالمائة في مارس 2022، وفقًا للرسومات التي شاركها محمد بوستيكي، المدير العام للشركة.

من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التصويت في حزب الشعب الجمهوري بنسبة 1.5 في المائة، حيث كانت 22.3 في المائة في فبراير 2021 ووصلت إلى 23.8 ببلوغ شهر مارس.

حقق حزب الخير الذي يشكل الركن الثاني لتحالف الشعب المعارض مع حزب الشعب الجمهوري، مكاسب كبيرة خلال عام، إذ ارتفع معدل التصويت له من 10.8٪ في فبراير 2021 إلى 16.8٪ في مارس 2022.

يأتي ذلك بينما يقترب معدل التضخم النقدي في تركيا حاليًا من 55 بالمئة، وفقدت الليرة التركية منذ العام الماضي الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية.