أنقرة (زمان التركية) – قالت سيلدا باغ جان إحدى أهم الأسماء في الموسيقى الشعبية التركية والموسيقى الاحتجاجية، إن الجميع في تركيا بحالة خوف.

تصريحات باغ جان التي سبق أن سجنت ثلاث مرات، جاءت خلال مقابلة لها مع صحيفة “بيرجون” التركية.

وأوضحت باغ جان أن الجميع في تركيا في حالة خوف، حيث يتم اعتقال أي شخص يتلفظ بأي كلمة، مشيرة إلى أن الكوميدين خصوصا خائفون جدا.

وأضافت باغ جان : “في الماضي، كان الكوميديون ينتقدون السياسيين بالسخرية. اعتاد الناس على الضحك على مثل هذه الأشياء، ولكن الآن لا يستطيعون فعل ذلك، فمؤخرا تم اعتقال الفنانين متين أكبينار، موجدات جيزين بسبب تصريحاتهما”.

وأكدت باغ جان أنه الموسيقيين في تركيا يتعرضون للضغط بسبب تصريحاتهم التي تنتقد الأوضاع.

وأشارت باغ جان إلى أن “البيئة في تركيا سيئة، فهناك مظالم، ولم يكن هذا البلد جائعًا أبدًا من قبل مثل الآن، فهناك الملايين من الجوعى، وقول هذا ليس عيبا ولا جريمة”.

سيلدا باغ جان التي أكدت أن تركيا على مفترق طرق، ذكرت أنها تنتظر الانتخابات بأمل، فالقضية ستحل مع الانتخابات. وفق توقعها.