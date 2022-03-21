أنقرة (زمان التركية) – قدم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، تهنئة بالكردية احتفالا بعيد النوروز.

وعبر تغريدة على تويتر، هنأ باباجان الأكراد بعيد النوروز وهو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي أي 21 مارس في التقويم الميلادي.

وقال باباجان في تدوينته: “نوروز سعيد، على أمل أن يقود إلى بدايات جديدة، سلام ومحبة وأخوة”.

وأضاف باباجان باللغة الكردية: ” Newroza me pîroz be” التي تعني “عيد نوروز سعيد”.

ويبدى علي باباجان دعما كبيرا للأكراد في الاحتفاء والاحتفال بثقافتهم ولغتهم الأم.

وبدعوة من حزب المؤتمر الشعبي الديمقراطي (HDK)، خرج الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتفال بعيد نوروز في أجزاء كثيرة من تركيا، وخاصة في اسطنبول، تحت شعار “حان وقت الفوز”.

وخلال الاحتفال هتف الالاف من المتظاهرين “الحرية لدميرطاش” في إشارة لزعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق المعتقل صلاح الدين دميرطاش، و “ننتصر بالمقاومة” وأدوا رقصات وأناشيد شعبية.

وتم تعليق لوحات عملاقة مكتوب عليها “نوروز سعيد” باللهجات الكردية والكرمانجية والكرمانكية والتركية والأرمينية والعربية والإنجليزية.