أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تجمعها علاقات وثيقة مع روسيا في الكثير من المجالات غير أن هذه العلاقات لن تمنعها من الدفاع عن الحق.

وأضاف جاويش أوغلو خلال كلمته باجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا تبذل جهودا مضنية لإنهاء الأزمة، قائلا: “نحن أيضا كسائر الدول انتقدنا الاعتداء الروسي على أوكرانيا ودعمنا وحدة وسيادة أوكرانيا. نعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني أولا ثم دائم لاحقا داخل أوكرانيا، ونؤدي دور تيسري ووساطة صادقة في هذه الأزمة”.

وزعم جاويش أوغلو أن الجانب الروسي والأوكراني أوشكا على التوصل لاتفاق في القضايا الأساسية، قائلا: “المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسارعت وتيرتها وتمكنا من إعادة أكثر من 15 ألف من مواطنينا إلى تركيا سالمين. نحن بموضع مركزي فيما يخص الدبلوماسية وبدأنا هذه المسيرة بهدف أن نصبح لاعب رئيسي. وثقة روسيا وأوكرانيا بنا نابعة من موقفنا المبدئي”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمي بوتين رفض طلب الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن محادثات مع نظيره الأوكراني فولدمير زيلينسكي.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “غير مستعد” بعد لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في غضون ذلك حذرت الخارجية الروسية من خطوات استفزازية زاعمة أن إدارة كييف “القومية” تخطط لضرب مقرات دبلوماسية غربية وتحميل القوات الروسية المسؤولية.

كانت تركيا استضافت في الأسبوع الماضي اجتماعًا تاريخيًا بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرجي لافروف في مدينة أنطاليا الساحلية من دون التوصل إلى حل دائم بين روسيا وأوكرانيا.

يوم الخميس، تحدث أردوغان مع كل من بوتين وزيلينسكي لجس نبض الطرفين، مجددا بشان اقتراحه باستضافة بلاده اجتماعا على مستوى القادة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وفي إطار تعليقه على قمة محتملة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى القادة، قال كالين لصحيفة نيويورك تايمز: “أعتقد أن الاجتماع سيعقد في وقت ما. وسيكون هناك اتفاق سلام في مرحلة ما. بالطبع، نحن نريد جميعًا أن يحدث هذا عاجلاً وليس آجلاً، لكن ربما يعتقد بوتين أنه يريد أن يكون في موقع قوة عندما يفعل ذلك”.

من جانبه، اتهم زيلينسكي في خطاب فيديو ليل السبت روسيا بمحاولة تجويع بلاده لإخضاعها، لكنه حذر من أن استمرار الغزو سيؤثر على روسيا لأجيال.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن يوم السبت أن 847 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى 18 مارس آذار.