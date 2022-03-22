أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن زيادة سنوية في أسعار الأسمدة ومحسنات التربة والطاقة، يتحملها المزارعين في تركيا.

كشف عن ذلك هيئة الإحصاء التركية، خلال إعلانها بيانات مؤشر أسعار المدخلات الزراعية.

بلغت الزيادة في الأسمدة ومحسنات التربة، 153.34 في المئة، بينما بلغت هذه النسبة 101.14 في المئة في الطاقة.

وأشارت البيانات إلى تضاعف تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الأسمدة عموما بقيمة 153 في المئة خلال عام واحد.

من جانبهم أفاد الخبراء أن محاصيل الموسم القادم سيتم طرحها في الأسواق بسعر أعلى وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المزارع وهو ما سيجعل رفع أسعار السلع الغذائية أمر حتمي.