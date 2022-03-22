أنقرة (زمان التركية) – ينطلق مهرجان الفيلم الكردي من جديد، بعد غيابه لعامين بسبب جائحة كورونا.

مهرجان الفيلم الكردي الذي سيقام في الفترة ما بين 24 و29 مارس، ستعقد دورته الثانية هذا العام، حيث عقد للمرة الأولى في 2019.

وسيبدأ المهرجان بعرض فيلم “الأكراد الإيزيديين” الذي تم انتاجه عام 1933، من إخراج أماسي مارتيروسيان.

ويحكي الفيلم حياة الأكراد الإيزيديين الذين يعيشون في أرمينيا السوفيتية وعملية انتقال الإدارة السوفيتية إلى نظام كولخوز وهو أحد أشكال المزارع الجماعية في الاتحاد السوفيتي السابق.

وسيعرض خلال المهرجان 28 فيلما، بعد أن كان متقدما له 80 فيلما.

وسيقام المهرجان في مركز “جميل جانداش” الثقافي في إسطنبول.