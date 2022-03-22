أنقرة (زمان التركية) – أعلنت إدارة شرطة مقاطعة هكاري التركية عن ضبط 52 كجم و500 جرام من المتفجرات داخل سيارة ضابط شرطة.

وأوضحت إدارة الشرطة أنها اعتقلت ضابط الشرطة، الذي كان يقود السيارة في بلدة “يوكساكوفا” في ولاية هكاري جنوبي البلاد.

وأضافت الإدارة أنه تم تسليم المواد المتفجرة إلى رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في “يوكساكوفا” في هكاري لإجراء التحقيق اللازم.

وأشارت الإدارة إلى أن المتفجرات كانت مخبأة في العجلات الاحتياطية للسيارة.

واتضح أن ضابط الشرطة الذي تم اعتقاله، يعمل في إسطنبول.

ويرى مراقبون أن المتفجرات كان سيتم استخدامها لخلق فوضى في مناطق معينة من المدن الكبيرة لتوجيه الرأي العام قبل انتخابات 2023.