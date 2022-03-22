برلين (زمان التركية) – ضاعفت الحرب الروسية الأوكرانية، تقريبًا تكلفة العطلات السياحية للمواطنين الروس في كل من تركيا ومصر.

بحسب تقرير لموقع (Simple Flying) الإلكتروني، استند إلى مصادر روسية، فإن متوسط سعر إجازة شاملة لاثنين من المسافرين الروس زاد بنسبة تصل إلى 80%.

وأشار الموقع إلى أن متوسط سعر عطلة شاملة لمدة عشرة أيام في فندق ثلاث نجوم في تركيا ارتفع إلى 1060 يورو (1170 دولارًا) بعد أن كان حوالي 616 يورو في نهاية فبراير الفائت.

وعزا الموقع الإلكتروني السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار إلى الانخفاض الحاد في قيمة الروبل الروسي، بالإضافة إلى أن تركيا ومصر هما وجهتان ساحليتان رئيسيتان لقضاء العطلات في المنطقة لا يزال بإمكان الروس السفر إليها.

حيث لم تعد البرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، ومالطا، وكرواتيا، واليونان، وقبرص في متناول الروس عبر الرحلات الجوية المباشرة بسبب إيقاف شركات الطيران الروسية العمليات الدولية.

تعرضت روسيا لعقوبات واسعة، بما فيها حظر الطيران، من قبل مجموعة من الدول، في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، بعد أن شنّت حربًا ضد أوكرانيا الشهر الماضي؛ في حين أن تركيا، العضو في الناتو، لم تفرض أي عقوبات عليها، ولا تزال أجوائها مفتوحة للطيران الروسي.

وصرحت مصادر تركية أن شركة الخطوط الجوية التركية المملوكة للدولة قامت بتعديل جدولها الزمني من خلال زيادة عدد الرحلات إلى روسيا وعدد المقاعد المتاحة.

يذكر أن الروس في مقدمة السياح القادمين إلى تركيا من شتى دول العالم، علمًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يأمل أن تساهم عائدات السياحة هذا العام في في استقرار الليرة بعدما فقدت 44% من قيمتها في عام 2021.