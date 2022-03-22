أبو ظبي (زمان التركية)ــ ناقش وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الحرب في أوكرانيا، إلى جانب العلاقات الثنائية في اجتماع عقد في أبو ظبي.

وزير الخارجية التركي وصل إلى الإمارات يوم الاثنين للمشاركة في الدورة السادسة عشرة لمنتدى سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإماراتية كضيف شرف بدعوة من آل نهيان، حسبما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

تأتي زيارة جاويش أوغلو في أعقاب تحرك البلدين لتحسين العلاقات بعد عقد من التوترات بسبب عديد من القضايا، وعلى رأسها اتهام الحكومة التركية الإمارات بالوقوف وراء الانقلاب المزعوم في 2016.

جاويش أوغلو تحدث عن زيارته للإمارات في منشور على تويتر ضم صورة من اجتماعه مع نظيره الإماراتي، قائلا: “ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة حرب أوكرانيا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار أبوظبي الشهر الماضي في أول زيارة له إلى الإمارات منذ 2013، بعد أن زار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنقرة في نوفمبر.

وأعلنت الإمارات عن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمارات في تركيا بعد الزيارة التي وصفها مراقبون بأنها “نقطة تحول في العلاقات بين الخصمين الإقليميين”.