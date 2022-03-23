القاهرة (زمان التركية)ــ يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن، في مجال حفظ السلم والأمن الدولي وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع تأتي في سياق التشاور والتنسيق الذي يجريه مجلس الأمن مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية بهدف تعزيز الشراكة بين المجلس وتلك المنظمات، حيث يأتي الاجتماع بناءً على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والتي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر مارس الجاري. ومن المقرر أن ييترأس الاجتماع السيد خليفة شاهين المرر، وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيشارك فيه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد من كبار مسئولي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأضاف البيان أن أبو الغيط سيلقي بياناً شاملاً أمام المجلس يستعرض فيه رؤية الجامعة بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية خاصة في اطار الوضع الدولي المحتدم حالياً بسبب الحرب في أوكرانيا، كما يتناول سبل تعزيز التنسيق والتشاور مع المجلس فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تهدد أمن وإستقرار المنطقة العربية، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية وإقامة شراكة تكاملية موسعة بين المنظمتين على نحو يقود إلى فهم وتعامل أفضل مع الأزمات في المنطقة.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد أبو الغيط خلال تواجده في نيويورك جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لتناول الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتسوية أزمات المنطقة وتأثير الوصع الدولي عموما علي المنطقة العربية وسبل تطوير أجندة التعاون المشترك بين المنظمتين.