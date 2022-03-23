أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات في تركيا بحبس الشرطي أ.ك الذي تم العثور في سيارته على 52.5 كيلوجرام من المتفجرات، بولاية هكاري، جنوب شرق تركيا.

قوات الأمن أوقفت السيارة بمخرج بلدة يوكسكوفا، وتبين أن قائدها شرطي يعمل في إسطنبول .

وخلال تفتيش السيارة تم العثور على 133 قطعة من المتفجرات زنة 52 كيلو و500 جرام مخبأة داخل مخبأ في الجزء السفلي من حامل العجلة الاحتياطية.

وعلى الفور تم اعتقال الشرطي وإخضاعه للاستجواب داخل وحدة مكافحة الإرهاب.

وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديرية الأمن تم نقل الشرطي إلى النيابة التي قضت بحبسه.

وفي تصريحاته بشأن الواقعة أفاد وزير الداخلية، سليمان سويلو، أن الشرطي سبق وأن تم فصله من عمله في عام 2019 بموجب جرم عادي، من ثم أعيد بموجب قرار قضائي، مشيرا إلى أن مدينة إسطنبول كانت تنتظر حادثا إرهابيا.