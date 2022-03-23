أنقرة (زمان التركية)ــ سيجتمع قادة 30 دولة عضو في الناتو يوم الخميس لمناقشة الوضع بعد هجوم روسيا على أوكرانيا وموقف الناتو طويل المدى في أوروبا الشرقية.

سيحضر الرئيس رجب طيب أردوغان قمة قادة الناتو، التي ستعقد في مقر الناتو في بروكسل، عاصمة بلجيكا .

ومن المتوقع أن يلقي رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خطابًا من خلال الاجتماع عبر الهاتف، والمطالبة بمنطقة حظر طيران من خلال شراء أنظمة دفاع جوي من الناتو.

في اجتماع القمة غير العادي، يتضمن جدول أعمال القادة التطورات بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، فيوقت سابق، “سنناقش عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعمنا القوي لأوكرانيا، وتعزيز ردع الناتو ودفاعه في مواجهة الواقع الجديد في دولنا.

منذ نوفمبر 2021، كان الناتو قد رد على الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية وبدأ في زيادة وجوده في أوروبا الشرقية. تسارعت هذه التحركات بعد أن شنت روسيا هجومًا على أوكرانيا في 24 فبراير.

على وجه الخصوص، تم إجراء تعزيزات للوحدات القتالية متعددة الجنسيات في دول البلطيق وبولندا. كما تم إرسال عدد كبير من الطائرات الحربية والسفن الحربية إلى المنطقة، كما تم نشر القوات في رومانيا حيث لم يكن لدى الناتو وحدة قتالية من قبل.

وبحسب المعلومات التي قدمها ستولتنبرج قبل أسبوعين ، في إطار الإجراءات المتخذة ضد روسيا، توجد 130 طائرة تابعة للناتو في حالة تأهب قصوى، و200 سفينة من أقصى الشمال إلى البحر المتوسط ​​وآلاف الجنود الإضافيين في أوروبا الشرقية وقربها.

حشد الناتو قوة الرد لأول مرة في تاريخه بعد التوتر مع روسيا. أخيرًا، في اجتماع وزراء دفاع الناتو الذي عقد في 16 مارس، تمت مناقشة موقع الحلف طويل المدى في أوروبا الشرقية.