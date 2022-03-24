أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن إقالة وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، من منصبه باتت وشيكة، وأنه سيتم الاستعانة بوزير المالية الأسبق محمد شيمشاك.

مصدر مقرب من شيمشاك الذي سبق وأن شعل منصب وزير الاقتصاد بحكومات العدالة والتنمية لسنوات طويلة، قال لصحيفة سوزجو إن الأمر برمته مجرد إشاعات وأن شيمشاك مشغول للغاية نظرا لتوليه إدارة بنوك استثمارية وصناديق دولية في لندن وباريس ونيويورك والدوحة.

وفي إجابته عن سؤال حول موقف شيمشاك من مقترح توليه الوزارة مجددا، أوضح المصدر المقرب أن شيمشاك لديه أعمال يشغلها بالفعل وأنه من المهم وصف الأمر بالإشاعة نظرا لمواصلة البعض إثارة أمور بعينها باستمرار، مؤكدا أن جدول أعمال شيمشاك مكتظ ولا مجال به للسياسة.

أثار الصحفي أردل ساغلام، ادعاءات حول وجود توترات حادة داخل وزارة الخزانة والمالية.

وذكر ساغلام أن هناك أحاديث مثارة عن إقالة نبطي وتعيين شيمشاك خلفا له مفيدا أن شيمشاك لا يرغب في تولي المنصب غير أن الأحاديث المثارة تشير إلى ممارسة ضغوط عليه لشغل المنصب.