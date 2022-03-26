أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستقبل قريبا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أيضًا، بعد الزيارة “التاريخية” التي أجراها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم 9 من مارس الجاري.

وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة أثناء رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي الاستثنائية أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وإسرائيل وسط محاولة لإصلاح العلاقات.

وكان أردوغان اعتبر أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا بمثابة نقطة تحول في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين القوى الإقليمية، وأن أنقرة مستعدة للتعاون في قطاع الطاقة.

وأضاف أردوغان قائلا: “في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية، قد يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إلى تركيا أيضًا. ومع وصوله قد تكون هناك فرصة أخرى لبدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية”.

وأعرب عن أمله في أن يكون الغاز الطبيعي من أهم الخطوات التي يمكن للبلدين اتخاذها معًا في سبيل تطوير العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن تفاصيل التعاون ستتم مناقشتها لاحقًا خلال زيارة وزيري الخارجية والطاقة لإسرائيل.