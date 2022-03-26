أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية طفلين توأم يبلغان من العمر 5 سنوات، وأخذت بصماتهم.

سبب اعتقال الشرطة للطفلين مع والدتهما هو مشاركتهم في احتفالات عيد النوروز الذي أقيم في 18 مارس الجاري، بـ “ملابس تنظيمي” ، على حد وصف الشرطة.

في ديار بكر، أو اعتقال العديد من الأشخاص الذين يرتدون ملابس محلية بتهمة “ارتداء ملابس تنظيمية”.

نقل التوأم مع والدتهما إلى مديرية أمن بسميل، وتم توجيه سؤال للأم حول المكان الذي حصلت منه على “الملابس التنظيمية”.

وأكدت الأم أنهم حضروا احتفالات النوروز من قبل بهذه الملابس، مشيرة إلى أنه ليس بها أي جرم.

وبعد الاستجواب، تم أخذ بصمات الطفلين التوأم وإطلاق سراحهما مع الأم.

اضطرت الأم لخلع الملابس عن طفليها التوأم من أجل المشاركة في الاحتفال.

وفي إشارة إلى تدهور نفسية أطفالها بسبب الاعتقال، قال الوالد إن الأطفال في كل مرة يسمعون كلمة الشرطة، يرتجفون من الخوف. ألا يخجل من فعل ذلك بالأطفال الصغار لا يخجل إطلاقاً؟”.