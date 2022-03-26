أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار المواشي في تركيا زيادة سنوية قدرها 22.25%.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات أسعار الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية لعام 2021 وبيانات قيمة الإنتاج.

وعليه، فقد ارتفعت أسعار الأبقار بنسبة 18.46٪ مقارنة بالعام السابق. ومن بين الماشية الصغيرة، كانت أعلى زيادة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق في أسعار ماعز الأنجورا بنسبة 30.28 في المائة وشعر الماعز بنسبة 27.79 في المائة.

ومن المنتجات الحيوانية، ارتفع سعر حليب البقر بنسبة 25.77 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

كما كان هناك ارتفاع بنسبة 26.45 في المائة في سعر حليب الماعز و38.45 في المائة في سعر حليب الأغنام في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

المنتجات التي شهدت أقل زيادة مقارنة بالعام السابق هي الصوف بنسبة 7.98 في المائة والعسل بنسبة 19.71 في المائة على التوالي.

وبشكل عام، ارتفعت قيمة الماشية بنسبة 19.08 في المائة لتصل إلى 149.55 مليار ليرة تركية، وزادت قيمة حيوانات الأغنام بنسبة 30.60 في المائة لتصل إلى 79.23 مليار ليرة تركية.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الدواجن بنسبة 11.22 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 9.83 مليار ليرة تركية.