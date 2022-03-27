أنقرة (زمان التركية) – بعد أزمة البصل وزيت عباد الشمس والسكر واللحوم، ظهرت أزمة جديدة بسلعة غذائية في تركيا، وهي البطاطس، حيث كسر سعر الكيلوجرام منها حاجز الـ10 ليرات.

ويقول مديرو متاجر البقالة في تركيا، إنه لا توجد بطاطس في الأسواق، وأن هناك عددًا قليلاً جدًا من البطاطس في مستودعاتهم.

وأوضح مديري الفروع أن سعر الكيلو جرام من البطاطس ارتفع من 5-6 ليرات إلى 10-11 ليرات.

يذكر أنه ستكون هناك خسائر تصل إلى 80 في المائة في محصول البطاطس بسبب البرد القارس في أضنة والمناطق المحيطة بها. سبب آخر هو تصدير كميات كبيرة من البطاطس والبصل إلى سوريا والعراق في الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت الذي يطرق مديرو المشتريات في أسواق البقالة أبواب التجار والقرويين الذين يخزنون البطاطس، من المتوقع أن تواجه تركيا أزمة بطاطس خلال شهر رمضان.

ومن المتوقع أن تكون البطاطس الموجودة حاليا غير كافية حتى يخرج منتج الموسم الجديد.