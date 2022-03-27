الدوحة (زمان التركية)ــ قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، إنه لا يمكن العثور على بديل للغاز الروسي بين عشية وضحاها.

في جلسة تحت عنوان “الانتقال السلس: تلبية الطلب على الطاقة أثناء الانتقال إلى البدائل الخضراء” بمنتدى الدوحة الذي عقد في الدوحة، قال الوزير إن 30-40 في المائة من الغاز الأوروبي يتم توريده من روسيا وأن مشاريع الغاز تستغرق سنوات عديدة لدخول مرحلة الإنتاج.

قال الوزير القطري، “لا يمكن العثور على بديل للغاز الروسي بين عشية وضحاها. تحتاج أوروبا إلى 7-8 سنوات لتلبية احتياجاتها من الغاز من خارج روسيا”.

وأوضح الكعبي أن قطر، إحدى أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، تعمل على ضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا من خلال محطاتها الحالية في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، وأن كمية الإمداد ستظل صغيرة مقارنة بـ حاجة أوروبا.

الوزير الكعبي قال إنه يجب التعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ اتفاقية توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الإضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة ودول أخرى، معربا عن أن قطر تلعب دورا رائدا في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال.

وفي حديثه عن رغبة الدول الأوروبية في تنويع مصادر طاقتها، صرح كابي أنه لا يمكن وضع خطط طويلة المدى بناءً على رد الفعل بسبب حرب أوكرانيا.

وصرح وزير الطاقة القطري أن السبب الرئيسي للزيادة في أسعار النفط والغاز هو اختلال التوازن بين العرض والطلب الناجم عن حرب أوكرانيا وكذلك قلة الإنفاق الاستثماري.

وأضاف الكعبي أن الاستثمار ضروري للإنتاج المستمر والمستقر.