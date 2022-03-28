أنقرة (زمان التركية) – كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن وصفة غذائية يتناولها كل مساء، للحفاظ على صاحته، ناصحا بالاقتداء به.

وذكر أردوغان، أنه يتناول مزيجا من تمر المدينة وعسل الكستناء ورقائق الشوفان وزبادي حليب الجاموس، في كل مساء قبل أن يخلد إلى اليوم ناصحا الأتراك يتناول هذا المزيج أيضا لما يتمتع به من “سمات شفائية”.

على الفور، اتجهت الأنظار إلى سعر العناصر المستخدمة في المزيج الذي نصح به أردوغان، وأحدث حالة من الجدل.

وتبين أنه في حال استخدام 250 جرام من الزبادي و100 جرام من عسل الكستناء و5 تمرات و100 جرام من رقائق الشوفان فإن تناول هذا المزيج يوميا، أمر مكلف.

ويبلغ سعر 250 جرام من الزبادي 15 ليرة و50 جرام من عسل الكستناء 10 ليرة، وبإضافة التمر ورقائق الشوفان فإن التكلفة اليومية لوصفة أردوغان الشفائية ستبلغ 35 ليرة على الأقل.

وفي حال تناول هذه الوصفة يوميا على مدار 30 يوما فإن إجمالي التكلفة الشهرية ستبلغ 1050 ليرة وهو ما يعادل ربع الحد الأدنى للأجور.

يذكر أن علامات الشيخوخة بدأت تظهر على الرئيس أردوغان في الآونة الأخيرة، وهناك حديث دائم بوسائل الإعلام عن حالته الصحية.