ستوكهولم (زمان التركية)ـ أشار كبير مسؤولي الأمن الداخلي في تركيا إلى أن الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة يمثلون تهديدًا كبيرًا للأمن القومي، في وثيقة سياسة شديدة السرية يطلق عليها اسم الكتاب الأحمر أو “الدستور السري” لتركيا.

في مقابلة مع قناة TVNet الإسلامية في 23 مارس 2022 صرح وزير الداخلية سليمان صويلو أن الكتاب الأحمر الذي يحمل عنوان “وثيقة سياسة الأمن القومي” تمت إعادة كتابته وفقًا لما وصفه بالقيم الأساسية، وأنه تمت الموافقة عليه من قبل الشعب التركي، دون أي اعتبار لحلفاء تركيا القدامى من الولايات المتحدة وأوروبا. وقد جاءت تصريحاته وسط سلسلة من التعليقات المعادية للغرب وخاصة المعادية للولايات المتحدة ، التي أدلى بها خلال المقابلة والتي تجرأ فيها أيضًا على تحدي تركيا في سوريا والقتال مع القوات التركية.

وعلى الرغم من أن الكتاب الأحمر ليس وثيقة قانونية بل هو عبارة عن ورقة مفاهيم سياسية واستراتيجية، إلا أنه من الناحية العملية يعتبر وثيقة أساسية في تحديد التهديدات الداخلية والخارجية ويساعد في تشكيل قرارات السياسة من قبل الوكالات الحكومية، و منذ عام 2014 تستخدم حكومة رجب طيب أردوغان الكتاب الأحمر لملاحقة منتقديها وخصومها السياسيين والمعارضينفي نفس الوقت الذي أعادت فيه صياغة سياساتها الخارجية القائمة على الإسلاميين. ويبدو أيضًا أن صويلو قد يوافق على أن بعض البلدان المذكورة في الكتاب الأحمر لا تشكلتهديدًا لتركيا، وهذا يعني أن روسيا وإيران الدولتان اللتان تم تصنيفهما على أنهما دولتان معاديتان تحاولان تقويض الأمن القومي في النسخ السابقة من الوثيقة ، لم تعدا على الأرجح تحتلان مكانين على قائمة التهديدات ذات الأولوية.

وبينما يعد الكشف عن الكتاب الأحمر المصنف على أعلى مستوى من السرية في تركيا جريمة يعاقب عليها بالسجن، فربما لهذا السبب لم يقدم صويلو تفاصيل كاملة عن تقييمات التهديد الجديدة التي تم إقرارها في الكتاب، ويعد صويلو أكثر وزراء الحكومة التركية الأكثر عداءً للولايات المتحدة، هو واحد من القلائل الذين لديهم تأثير مباشر في صياغة مراجعات الكتاب الأحمر، فكلا من وزارة الداخلية ، وجهاز المخابرات الوطنية (MIT) وهيئة الأركان العامة هي مؤسسات الدولة الرئيسية الثلاث التي تقدم المدخلات وتساعد في مراجعة الكتاب الأحمر وصياغته.

وقد صرح صويلو، بقوله “أريد أن أعبر عن شيء واحد، إن الغرب لا يحبنا و كلنا نرى…. فقيمنا مختلفة وديننا مختلف ” وزعم أن الولايات المتحدة تريد إقامة ما أسماه “دولة إرهابية” في شمال سوريا من خلال حزب العمال الكردستاني وفروعه السورية، وتعهد قائلاً “ليست أمريكا واحدة فقط ، ولكن حتى لو أتت ألف أميركا إلى سوريا فلن نسمح بذلك”.

وتابع حديثه بالإجابة على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستصطدم في نهاية المطاف بالقوات الأمريكية في سوريا؟ فأجاب بقوله صويلو إن الولايات المتحدة لا يمكنها المجازفة بمواجهة تركيا، وأضاف قائلا: “من الضروري سؤال الولايات المتحدة عما إذا كان الأمريكيون مستعدون للمجازفة بالاشتباك مع القوات التركية”. ثم واصل انتقاد الولايات المتحدة ، حليف تركيا في الناتو، قائلاً “إن الأمر لا يشبه ارتداء بدلة جميلة وقول بضع كلمات مصقولة، فليأت الأمريكويون ويضعوا نقودهم حينما تتحدث أفواههم”.

وزير الداخلية التركي معروف بآرائه اليمينية المتطرفة ويؤيده حزب الحركة القومية، والذي يعد الشريك والحليف لحكومة الرئيس أردوغان الإسلاميةظن وكثيرًا ما أدلى بتعليقات ضد الولايات المتحدة وأوروبا، وانتقد حلفاء تركيا في الناتو في خطاباته.

ولأول مرة، يقوم أحد رجال الدولة بالتصريح العلني حول الكتاب الأحمر، وهو ما يعد دليلا مهما يشير إلى كيفية تغيير الهيكل والإطار المؤسسي لصنع السياسات في تركيا بشكل جذري في العقد الماضي في ظل حكومة أردوغان التي لديها قائمة طويلة من المشاكل في العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ويذكر الكتاب الأحمر، بنموذج حقبة الحرب الباردة في تحديد استراتيجيات الأمن القومي لتركيا، وقد تمت مناقشته واعتماده من قبل مجلس الأمن القومي وهو مؤسسة تعمل رسميًا كهيئة استشارية للحكومة ولكنها في الواقع تعمل كحكومة ظل بعدما سيطرت أجهزة المخابرات العسكرية على السياسات العامة للدولة، كما أنه تمت تنحية دور مجلس النواب في مراجعة الوثيقة.

لقد تم إعداد المفهوم الاستراتيجي الوطني والعسكري على أساس الكتاب الأحمر، ووفقا لتلك السياسة يتم تنظيم أفرع الحكومة، ثم تقوم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي بالإشراف على تطبيق تلك السياسات، كما تتم مراجعة تلك الوثيقة كل أربع- خمس سنوات.

في النسخ السابقة من الكتاب كان يُنظر إلى الشيوعية على أنها أكبر تهديد لتركيا بعد انضمامها إلى الناتو وطوال الحرب الباردة ذلك خارجيا، أما من حيث التهديدات المحلية فقد تم إدراج الأقليات الدينية والعرقية والانفصالية الكردية والرجعية الدينية والقومية في أوقات مختلفة، وتحت حكم أردوغان على مدى العقدين الماضيين تم شطب القومية والتعصب الديني وأضيفت تهديدات جديدة إلى القائمة.

وقد تم استخدام الكتاب الأحمر كمبرر للإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي تمارسها الحكومة منذ سنوات، فقد قامت الوكالات الحكومية التركية بتصنيف المواطنين على أساس أيديولوجيتهم أو معتقداتهم السياسية أو انتمائهم العرقي أو الديني، وقد ذكرت “نورديك مونيتور” سابقًا كيف وضع مجلس الأمن القومي سرًا خططًا لتلفيق تهديد يمثله المبشرون المسيحيون لإثارة الخوف كجزء من الهندسة الاجتماعية، وفقًا لوثائق سرية للغاية تم تقديم الأنشطة القانونية للجماعات الدينية المسيحية مثل الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت في تركيا باعتبارها تهديدات للأمن القومي لاستدامة الدولة التركية وقدرتها على البقاء، كما أظهرت الوثيقة أن تركيا تعتبر الاتحاد الأوروبي مشروعًا مسيحيًا وعرضت إجراءات على الصعيد الوطني لقمع المسيحيين في تركيا.

وبالرغم من ذلك فلا توجد إشارة إلى الكتاب الأحمر في قانون العقوبات التركي أو قانون الإجراءات الجنائية ، ولكن في العقد الماضي بدأت المحاكم التركية تشير إلى الكتاب في أحكامها لإدانة منتقدي الحكومة.

المصدر : نورديك مونيتور