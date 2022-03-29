دبي (زمان التركية)ــ إلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف الحجرف اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الثامنة التي تحتضنها مدينة دبي يومي 29 و30 مارس الجاري.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أشاد في بداية اللقاء بالدور الذي يلعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، و أثنى على مستوى التعاون بين المنظمتين.

وأفاد البيان أن اللقاء تناول مستجدات جهود حلحلة الحرب اليمنية التي أدى استمرارها الى مأساة انسانية حقيقية، إذ استنزفت طاقات طرفي النزاع، و أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة، و قد أكد الطرفان على أهمية حث اليمنيين على العودة إلى طاولة المفاوضات و إعادة بعث مسار الحوار للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة، منبهين أن الحرب – في حال عدم إيجاد حل لوقفها- ستستمر لسنوات أخرى قادمة يخسر فيها الجميع.

و في هذا الصدد أطلع نايف الحجرف أبو الغيط على مضمون مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج لدعوة الأطراف اليمنية للحوار المقرر عقده في مقر أمانة مجلس التعاون بالرياض.

و أضاف البيان أن اللقاء تناول القضية الفلسطينية وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني. كما تناول ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرات الأزمة الأوكرانية على مجمل الأوضاع العالمية.