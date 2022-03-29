القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت قطر عن استثمار ضخم في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي.

واليوم استضافت القاهرة وفدا من الدوحة ضم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكوارى، وزير المالية القطري، التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال بيان مشترك عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على استثمارات والشراكات قطرية في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وكانت القاهرة والدوحة أعلنتا يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات ومواصلة التشاور.

ورجب بيان مشترك، بعمل اللجان الثنائية المنبثقة عن العلا، والتي تمكنت من الوصول إلى توافق حول بعض القضايا. وقال البيان أيضا إنهم يقدرون المستوى الذي وصلت إليه علاقاتهم الثنائية وكيف عادت العلاقات إلى وضعها الطبيعي.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أمس، إن العلاقات المصرية القطرية في تطور مستمر وأن حكومته تدعم الارتقاء بهذه العلاقات.

وقال وزير الخارجية القطري “نرى أن أفق العلاقات بين قطر ومصر واسع في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتواصل بين البلدين على جميع المستويات”، مضيفا أن الفترة الماضية التي شابها التوتر قد ولت.

في يناير 2021، وقعت مصر، إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إعلان العلا مع قطر، لإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وروابط السفر مع الدوحة بعد مقاطعة فرضتها الرباعية العربية منذ منتصف عام 2017.

في أعقاب إعلان العلا، اتفقت مصر وقطر على تجاوز خلافاتهما والعمل على تسوية جميع القضايا العالقة.

وقال آل ثاني في المؤتمر الصحفي إن لمصر دور محوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال شكري في المؤتمر الصحفي إن مصر تسعى إلى التفاهم والتعاون على أساس الاحترام المتبادل واحترام عدم التدخل في شؤون الدول.

وقال وزير الخارجية المصري إن موقف مصر من دعم المسار السياسي الليبي الحالي ثابت، مضيفًا أن مصر تدعم ليبيا وعدم التدخل في شؤونها.

وأكد وزير الخارجية القطري أن قطر تؤيد المسار السياسي السلس في ليبيا.

وقال شكري خلال المؤتمر الصحفي إن مشاركة مصر في قمة النقب في إسرائيل إلى جانب إسرائيل والإمارات وأمريكا والبحرين والمغرب، تدعم وتدفع الجهود في عملية السلام وتدعم الفلسطينيين في سعيهم لاستقبال حقوقهم.