أنقرة (زمان التركية)ــ شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، في حفل تسليم جوائز رالي العرب لريادة الأعمال في دبي، والذي ينظم بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار، والتكنولوجيا بالبحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وغرفة التجارة والصناعة بالبحرين، و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبوالغيط أشاد بالجهد الذى قامت به الجهات المنظمة لهذه المسابقة ورغبتهم في إتاحة منصة إستثنائية للشباب العربي لاستعراض مواهبهم ومشاريعهم.

وأضاف البيان أن أبوالغيط أكد على إيمان جامعة الدول العربية بأهمية الاستثمار في الإنسان كأفضل وسيلة لتحقيق التنمية والاستقرار، حيث تتيح هذه المسابقة الفرصة لتبني النماذج الناجحة لريادة الاعمال، وغرس ثقافة الإبداع والابتكار لدى المستثمرين من الشباب.

و أشار أبو الغيط إلى أهمية توفير مناصب عمل كافية لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الشباب العربي. كما وجه رسالة لكل الكفاءات الشابة نصحهم فيها بالعزيمة و الإصرار لتحقيق مشاريعهم.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مسابقة رالي العرب لرواد الأعمال هي مسابقة تقام تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تشجيع المواهب العربية وبناء قدراتها في مجال ريادة الأعمال.