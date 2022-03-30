كييف (زمان التركية)ــ أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن انسحاب الجيش الروسي من محيط كييف وتشرنيهيف مستمر.

هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت في بيان، إن الجيش الروسي لم يتمكن من محاصرة العاصمة كييف، وأنه يواصل الانسحاب من منطقتي كييف وتشرنيهيف، ومن المحتمل أن يركز قواته في شرق البلاد.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عقب المفاوضات التي عقدت بين اوكرانيا وروسيا في إسطنبول إنه تقرر الحد من العمليات العسكرية في جبهتي كييف وتشرنيهيف.

وجاء في البيان أن الجيش الروسي يواصل هجماته باتجاه دونيتسك، وشن هجمات جوية وصاروخية على مستعمرات كريمينا وماريوبول، وفتح نيران المدفعية على مواقع وحدات قوات الدفاع الأوكرانية بالقرب من المستوطنات. ستيبنوغورسك وأريهوف وجولييبول.

بالإضافة إلى ذلك، حاول الجيش الروسي السيطرة على مستوطنات فولينسك وبولينسك وسيفرسك وتافريشيسكوي وسلافيانسك، وكذلك البحر الأسود ومناطق آزوف، وركز على السيطرة على مستوطنات بوباسنا وروبيين في منطقة لوهانسك ومدينة ماريوبول.