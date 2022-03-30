أنقرة (زمان التركية) – سجل حد الجوع في تركيا 5 آلاف ليرة تركية، وفق ما أعلن اتحاد النقابات العمالية التركية.

وفق نتائج مارس 2022 لـ “مسح خط الفقر والجوع” الذي أجراه اتحاد النقابات العمالية التركية، فإن “حد الجوع”، الذي يعبر عن مقدار الإنفاق الغذائي الذي يجب على أسرة مكونة من 4 أفراد أن تنفقه من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف خلال الشهر، كان 4 آلاف 928 ليرة. ويشمل الرقم السابق، الإيجار وفواتير الخدمات والصحة والنقل والتعليم والملابس وما إلى ذلك.

وأوضح المسح أن “حد الفقر” وصل إلى 16 ألفًا و52 ليرة. وبلغت “تكلفة المعيشة” للموظف الواحد 6 آلاف 473 ليرة في الشهر.

البحث يكشف عن الظروف المعيشية للموظفين وتحديد انعكاسات تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.

وفقًا للبحث، ارتفعت أسعار لحوم البقر والضأن والدجاج والأسماك.

كانت هناك زيادة بنسبة 25 في المائة في أسعار لحوم الأبقار و35 في المائة في لحم الضأن. ارتفع سعر كيلو الدجاج إلى 36 ليرة. تمت زيادة جميع منتجات الزبدة والسمن وزيت الزيتون، وشوهدت أعلى زيادة في أسعار الزيوت في زيت عباد الشمس بنسبة 40 في المائة.

وأشار البحث إلى أنه إذا بلغ معدل التضخم النقدي، في مارس 8 في المائة، فإن التضخم السنوي سيتجاوز 65 في المائة. في هذه الحالة، حتى لو بلغ التضخم الشهري 4٪ في أبريل، فإن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سيصل إلى 70٪.