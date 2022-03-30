أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، أن صلاة التروايح ستقام هذا العام في المساجد التركية.

بعد توقفها لعامين بسبب وباء كورونا، تم الإعلان أن صلاة التراويح سيتم إعادتها في المساجد التركية هذا العام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الشؤون الدينية علي أرباش: “بعد عامين من التوقف بسبب الوباء، سنؤدي هذا العام صلاة التراويح مع المصلين في مساجدنا”.

وأضاف أرباش: “أطلب بشكل خاص من إخوتنا الذين ظهرت عليهم أعراض المرض عدم الانضمام إلى المصلين وعلى الأقل التحلي بالصبر حتى زوال مرضهم”.