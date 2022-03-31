أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال، أن جنود الأمن الخاص والحراس بولاية أورفا التركية، صادروا 17 شاه.

وأوضح تانال عبر تدوينة على تويتر، أن 17 شاه تخص إحدى المواطنين في بلدة “جيلان بينار” بولاية أورفا، تم اعتقالهم من قبل جنود الأمن الخاص والحراس.

وأضاف تانال أن قوات الأمن طلبت من مالك الأغنام التي احتجزت في “سجن الحيوانات”، دفع غرامة للإفراج عنها.

وتابع تانال: ” تحرمون الحملان حديثي الولادة، من أمهاتهم. لا تعاقبوا الحملان التي تحتاج إلى شرب اللبن بحبس أمهاتها. الأغنام ليس لديها مسؤولية جنائية. يتم تطبيق الاحتجاز والسجن على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ولديهم مسؤولية جنائية”.

النائب التركي قال: ” أنت تصيبنا بالعار امام العالم. يجب التخلي عن هذه الممارسة غير العقلانية. أفرجوا عن الاغنام”.