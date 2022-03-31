أنقرة (زمان التركية) – تأتي تركيا ضمن أكثر الدول المستوردة للنفايات من المملكة المتحدة.

وفي هذا الإطار نشرت وكالة بلومبيرج تقريرا كشفت خلاله أن أجهزة التعقب التي وضعها أحد الصحفيين بالمملكة المتحدة داخل المخلفات في مدينة لندن لرصد أوجه التخلص منها كشفت عن بقاء إحدى أكياس القمامة في لندن وانتقال الأخرى إلى مدينة أضنة التركية.

وتوجه كيس القمامة إلى هولندا ثم ألمانيا ثم بولندا لينتهي به المطاف في مخزن للقمامة بمدينة أضنة.

من جانبه أفاد مدير شركة إعادة تدوير أنه يتم شراء النفايات البلاستيكية من أوروبا ونقلها إلى مدينة أضنة عبر ميناء مرسين ليتم إعادة تدويرها هناك.

ويُزعم أن المملكة المتحدة، التي يتوقع إرسالها نحو 575 طن من المخلفات يوميا إلى تركيا خلال عام 2020، ترسل المخلفات التي يصعب معالجتها إلى الدول الفقيرة وتمنح تلك الدول المسؤولية الكاملة في هذا الأمر.

هذا وتفوقت تركيا على بولندا التي جاءت ضمن أكثر الدول المستوردة للنفايات من المملكة المتحدة خلال الآونة الأخيرة.،