أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر السكر في تركيا بشكل رسمي بنحو 31 في المئة.

شركة Türkşeker الحكومية لصناعة السكر رفعت سعر الكيلوجرام من 5.96 ليرة إلى 7.80 ليرة.

وفي بيان حول الزيادة أفادت الشركة أنها تحرص على حصول المواطن على السكر المعبأ ومكعبات السكر بنظام ضمان سعر الرف غير أنها أقدمت على تحديث أسعار السكر في إطار التكلفة المتزايدة.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه بموجب هذا التحديث سيرتفع سعر كيلوجرام السكر إلى 7.80 ليرة بما يشمل ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من اليوم.

وأشار البيان إلى بدء توريد السكر إلى مصانع الشركة بالأخذ في عين الاعتبار عدد من المعايير كوضع الاستخدام الفعلي وتقرير الطاقة الاستيعابية لدعم شركات التصنيع مفيدة أن سعر شوال السكر زنة 50 كيلوجرام ارتفع إلى 550 ليرة بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.