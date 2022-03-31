إسطنبول (زمان التركية) – ارتفع عدد السياح الذين زاروا إسطنبول في فبراير الماضي، بنسبة 173 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وفقًا لبيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا الولايك مليون و 748 ألفًا 60 خلال أول شهرين من العام.

جاء 956 ألفًا و 482 سائحًا إلى إسطنبول في فبراير الماضي، وجاء 350 ألفًا 913 سائحًا إلى إسطنبول في نفس الشهر من العام الماضي. وعليه، ارتفع عدد السائحين في فبراير بنسبة 173٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

وبلغ عدد الأشخاص الذين زاروا المدينة 953 ألفاً 204 شخصاً جواً في شباط الماضي بحراً 3 آلاف و 278. وزاد عدد القادمين إلى المدينة جواً بنسبة 174٪ مقارنة بالعام السابق، بينما زاد عدد الوافدين عن طريق البحر بنسبة 35٪. وفق وكالة الأناضول.

في فبراير، دخل إسطنبول 954 شخصًا من مطار أتاتورك، و 328 ألفًا 501 من مطار صبيحة كوكجن، و 623 ألفًا 749 شخصًا من مطار إسطنبول.

جاء 1553 زائرًا أجنبيًا إلى المدينة من ميناء توزلا، و 1210 من ميناء زيتين بورنو، و 151 من ميناء أمبارلي، و 304 من ميناء حيدر باشا، و 3 من ميناء مرمرة، و 57 من ميناء بنديك.

65.44 في المائة من الأجانب الذين وصلوا عن طريق الجو استخدموا مطار إسطنبول و 34.46 في المائة يستخدمون مطار صبيحة كوكجن.

احتلت روسيا المرتبة الأولى في عدد السياح في فبراير

ومن بين الأجانب الذين قدموا إلى إسطنبول، احتل الروس المركز الأول بـ 80 ألفًا و 628 شخصًا في فبراير كما في يناير.

وكان توزيع السياح من البلدان الأخرى على النحو التالي: ألمانيا 74 ألف 56، وإيران 68 ألفاً و 940، وفرنسا 43 ألفاً و 560، والكويت 39 ألفاً، وإنجلترا 38 ألفاً 169 ، وإسرائيل 30 ألفاً و 614 ، وإسرائيل 28 ألفاً و 70 ، والعراق 26 ألفاً و 985اً. أوكرانيا 26698.

ويشكل الروس 8.43٪ والألمان 7.74٪ والإيرانيون 7.21٪ والفرنسيون 4.55٪ والكويتيون 4.08٪ و 3.99٪ من إجمالي زوار إسطنبول، وقد أنشأها البريطانيون.

في حين جاء السياح من 194 دولة في فبراير، زار المدينة شخص واحد من كل من كوريا الشمالية والفاتيكان وبوتان وتيمور الشرقية.

من المقرر أن تتراجع الأرقام في شهر مارس الحالي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي.