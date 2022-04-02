أنقرة (زمان التركية)ــ رفعت الحكومة التركية أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المائة للمنشآت الصناعية؛ وبنسبة 35 في المائة للأسر، مما سيفاقم مشاكل المواطنين والشركات التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم.

شركة “بوتاش” لأنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تكاليف الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت أيضًا بنسبة 44.3 في المائة.

تأتي هذه الزيادات وسط ارتفاع التضخم النقدي إلى 54.4 في المائة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ عقدين، ومن المتوقع أن يتسارع أكثر في مارس، بسبب الحرب في أوكرانيا التي تؤثر سلبا على تكلفة النفط والغاز الطبيعي، حيث تستورد تركيا تقريبًا كل النفط والغاز الذي تستهلكه.

مؤخرًا كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة “بحوث اسطنبول الاقتصادية” للأبحاث، أن 76٪ من الأتراك خفضوا استهلاكهم للكهرباء والغاز الطبيعي بسبب الغلاء.

وبحسب الاستطلاع، ذكر 59٪ من المشاركين أنهم غيّروا تفضيلاتهم في مجال النقل، خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين، بينما ذكر 24٪ أنهم بدأوا في استخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعي.