أنقرة (زمن التركية)ــ قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدان بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت “الإسرائيليين المدنيين”.

الصحيفة العبرية قالت إن أردوغان عبر عن إدانته وتعازيه، خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقالت الصحيفة في خبر يوم الجمعة إن الرئيس التركي أرسل تعازيه لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية في الأسبوع الماضي والتي أسفر عن مقتل 11 شخصًا في ثلاث حوادث منفصلة.

أضافت الصحيفة أن إدانة الرئيس التركي تأتي في الوقت الذي تزيد فيه محاولات إحياء العلاقات الدبلوماسية التركية مع إسرائيل؛ وذكرت أن أردوغان استقبل هرتسوغ في أنقرة الشهر الماضي في أول زيارة دبلوماسية إسرائيلية لتركيا منذ أكثر من عقد.

وتابعت الصحيفة: “على الرغم من إدانته، إلا أن أردوغان أشار أيضًا خلال مكالمته الهاتفية مع هرتسوغ إلى أنه لا ينبغي لإسرائيل منع الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يرغبون في دخول إسرائيل في رمضان من القيام بذلك. ورحب بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الإسرائيليون للسماح للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي”.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أردوغان يشاطر توقعاته بشأن استمرار حساسية السلطات الإسرائيلية في إبقاء المسجد الأقصى مفتوحا لمدة 24 ساعة في العشر الأواخر من رمضان وإغلاقه أمام زيارات غير المسلمين.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن التآزر في مجال الطاقة يعود بالنفع على البلدين، مضيفا أنه يأمل في استمرار الزخم الذي تحقق في المحادثات الأخيرة، وبرزت فيها الطاقة كمجال محتمل للتعاون وإصلاح العلاقات المتوترة بين تركيا وإسرائيل.

تجري تركيا وإسرائيل مفاوضات بشأن خط أنابيب للغاز الطبيعي كأحد البدائل الأوروبية لإمدادات الطاقة الروسية.

كان أردوغان وصف زيارة هرتسوغ تركيا الشهر الماضي بأنها تمثل نقطة تحول في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين البلدين، وأعلن أردوغان مؤخرًا أن بلاده قد تستقبل قريبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي.