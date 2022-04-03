أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان خسر الاختبار أمام نفوذ السلطة، وتحول من “من كونه محافظًا إلى مقاول”.

خلال مقابلة مع صحيفة “جمهوريت” هاجم رئيس وزراء تركيا الأسبق حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وذكر داود أوغلو أن بالاستناد إلى نتائج انتخابات عام 2011 فإن نسبة مؤيدي العدالة والتنمية داخل القصر الحاكم لا تتخطى 25 في المئة.

أضاف قائلا: “أردوغان استهلك ودمر جميع مؤسسات ومدخرات الدولة ليس فقط الخاصة بعهد الجمهورية بل أيضا الخاصة بالعهد العثماني منذ السلطان سليم الثالث”.

قال داود أوغلو عن أردوغان: “لقد تطور من كونه محافظًا إلى مقاول. لقد خسر الاختبار في مواجهة السلطة الحاكمة”.

كان داود أوغلو قال خلال مقطع فيديو على تويتر، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي بدأ رحلته السياسية بـ”خاتم”، يستمر بثروة طائلة.

وتطرق داود أوغلو إلى اجتماع الأحزاب السياسية الستة المعارضة، حيث وصف داود أوغلو الاجتماع بأنه أشمل اجتماع سياسي تم في تاريخ الجمهورية التركية.

أضاف قائلا: “سيجتمع قادة الأحزاب الستة وسيحكمون العقل وسيأخذون في عين الاعتبار واقع تركيا وسيحددون مرشحا رئاسيا وفقا لهذا”.

وأفاد داود أوغلو أنهم سيخوضون الانتخابات وسيفوزون بالأغلبية البرلمانية، أيا ما كانت شروط قانون الانتخابات الجديد الذي أعده تحالف الشعب الحاكم.

قال زعيم حزب المستقبل: “هذه الألاعيب السياسية لم تدهشنا، فإرادة التوصل لحل خلال الاجتماع تتفوق على تلك الألاعيب”.

وأوضح داود أوغلو أن الإشارة إلى دساتير عامي 1924 و1961 الواردة خلال البيان المشترك الصادر عن اجتماع الأحزاب الستة ليس انتقادات لتلك الدساتير، وأضاف قائلا: “هذه الدساتير تختلف كثيرا عن عام 1980، فهذه دساتير مهمة أسهمت في تطور الديمقراطية، لكن هناك حياد عن ديمقراطية تم بالاستناد على هذه الدساتير. ولابد من دستور سيمنع تكرر مثل هذه الأمور”.