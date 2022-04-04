أنقرة (زمان التركية) – شهدت الإجراءات اللازمة لعمل الأطباء في الخارج زيادة قياسية، وذلك عقب هجوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الأطباء بقوله.

كشف اتحاد الأطباء الأتراك عن نمو في عدد طلبات الحصول على شهادة “حسن سير وسلوك” خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأوضح اتحاد الأطباء أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على هذه الشهادة بلغ أعلى مستوياته على الصعيد الشهري خلال شهر مارس/ آذار المنصرم بواقع 213 طلب.

وأضاف اتحاد الأطباء أن الطلبات المقدمة للحصول على هذه الشهادة بدأت في الارتفاع بشكل كبير خلال شهر سبتمبر/ أيلول عام 2021 مقارنة بالأشهر السابقة لتبلغ ذروتها خلال الشهر الماضي.

وعلق اتحاد الأطباء على هذه الإحصاءات، قائلا: “هناك زيادة بنسبة ملفتة للانتباه في طلبات الأطباء المخضرمين. إلى متى ستنتظر السلطات لاتحاد إجراءات وإصلاحات فعلية لمنع هجرة الأطباء؟”.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان علق في مارس الماضي على قضية تزايد انتقال الأطباء من العمل في القطاع الصحي الحكومي إلى الخاص والعمل في الخارج، بقوله “من يريد أن يرحل فليرحل” وهي التصريحات التي أثارت غضب الأطباء، وجلبت الانتقادات للرئيس أردوغان.