أنقرة (زمان التركية) – يختار حزب العدالة والتنمية بين شركتين لتولي إدارة حملته الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.

وعلم أن المسؤولين التنفيذيين في الشركتين قدموا عرضًا تقديميًا إلى الرئيس رجب طيب أردوغان حول الاستعدادات للانتخابات. وفق صحيفة “تركيا”.

في العروض، برزت الأفكار حول كيفية إجراء العملية الانتخابية، والموضوعات التي سيتم إبرازها، وكيفية إدارة تصور المجتمع، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد.

كما بدأ فريق الإستراتيجية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في عقد اجتماعات متكررة حول تطوير سياسات جديدة والاستراتيجية الواجب اتباعها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان سيتفق مع هاتين الشركتين في المستقبل القريب.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يعتبر انتخابات عام 2023 بمثابة “مفترق طرق”، لذلك تخطط الحكومة لاتخاذ خطوات مهمة لتلبية مطالب شرائح كبيرة من المجتمع في العملية التي تسبق الانتخابات.

تشير معلومات إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بتكلفة المعيشة ستلعب دورًا رئيسيًا في فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.

ووفق البيانات الرسمية المعلنة اليوم من قبل هيئة الإحصاء التركية، ارتفع معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا إلى 61.14 في المائة، بزيادة 5.46 في المائة على أساس شهري، وكان الديزل هو المنتج الذي ارتفع سعره أكثر من غيره، وفق بيانات رسمية.