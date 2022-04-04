أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا مسجلا 61.14 في المائة، بزيادة 5.46 في المائة على أساس شهري، وكان الديزل هو المنتج الذي ارتفع سعره أكثر من غيره، وفق بيانات رسمية.

هيئة الإحصاء التركية، قالت إنه خلال شهر مارس، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 29.88 في المائة وزادت أسعار المنتجين المحليين بنسبة 64.3 في المائة، على أساس سنوي.

سجل معدل التضخم النقدي في تركيا، خلال فبراير الماضي 54.4، وخلال يناير 48 بالمئة.

سجل الديزل الديزل أعلى زيادة بنسبة 32.67 في المائة في مارس.

تبع ارتفاع الديزل، سعر البنزين بنسبة 24.41 في المائة، والفحم بنسبة 23.47 في المائة، وأسعار البصل بنسبة 20.56 في المائة.

وتشمل المنتجات الأخرى التي سجلت أعلى زيادة في الأسعار في مارس رسوم الحافلات بين المدن بنسبة 20.01 في المائة، والخضروات المجعدة بنسبة 17.51 ​​في المائة، والملفوف الأبيض بنسبة 17.1 في المائة، والبرتقال بنسبة 16.36 في المائة، والفطر بنسبة 15.54 في المائة، ولحوم الدجاج 14.88 في المئة.

في الشهر الماضي، كان أعلى انخفاض في الأسعار في اليقطين بنسبة 23.26 في المائة. تليه الطماطم بنسبة 9.91 في المائة، ورسوم الكهرباء بنسبة 9.7 في المائة، والسبانخ بنسبة 8.73 في المائة، والسترات النسائية بنسبة 7.89 في المائة.