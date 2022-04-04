أنقرة (زمان التركية) – أكد الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، أن الشيء الذي سيفتح “السلام العظيم” في تركيا هو الحل الديمقراطي للمشكلة الكردية.

تصريحات سنجار جاءت أمام المؤتمر العادي الرابع لحزب في مقاطعة ملاطية.

بعث سنجار رسالة لأحزاب المعارضة قال فيها: “لا يمكنكم تحقيق النتائج التي تريدها دون إقناع المجتمع بالتغيير، ودون طرح برنامج متسق بشكل مقنع لحل ديمقراطي للمشكلة الكردية. بمعنى آخر، لا يمكنكم حل مثل هذه المشكلات الخطيرة.. بالرسائل الخجولة”.

مؤخرًا زار كمال كليجدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية، في زيارة نادرة ضمن ما أطلق عليه “جولة المصالحة”، فيما قدم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، التهنئة للأكراد احتفالا بعيد النوروز.

وأكد سنجار أن أحزاب المعارضة إذا كانت مصممة على إزاحة الحكومة الحالية، فعليها أولاً أن تعارض كل سياسات الحرب.

وتابع سنجار: “إذا نددنا جميعا بسياسات الحرب، فسنرسل هذه الحكومة. لقد أنشأنا طريقنا الثالث ونقوم بتوسيعه على أساس الديمقراطية القوية والسلام الدائم والمواطنة المتساوية والعدالة”.

كما أشار سنجار في تصريحاته إلى أن الحكومة التركية تنفذ سياسة الحرب والعداوة.

يذكر أن أحزاب المعارضة الستة في تركيا اجتمعت مرتين على الأقل بقيادة حزب الشعب الجمهوري دون دعوة حزب الشعوب الديمقراطي للمشاركة.