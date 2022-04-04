أنقرة (زمان التركية) – فشل طرابزون سبور متصدر جدول الدوري التركي الممتاز، في هزيمة نظيره بشكتاش، وتعادل الفريقين بنتيجة بهدف لكل منهما.

في الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الممتاز، واجه المتصدر طرابزون سبور برصيد 70 نقطة، بشكتاش صاحب الـ 46 نقطة.

وخلال المباراة لم يتمكن أحد الفريقين من تحقيق الفوز، حيث انتهت المباراة بالتعادل.

وكانت نسبة استحواذ طرابزون سبور في المباراة 53%.

وسجل هدف طرابزون سبور أندرياس كورنيليوس في الدقيقة 56، أما هدف بشكتاش فسجله فالنتين روزر في الدقيقة 71.

وخلال المباراة حصل سايل لارين من فريق بشكتاش على بطاقة حمراء.