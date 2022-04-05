أنقرة (زمان التركية) – شهدت العاصمة التركية، أنقرة، عقد مشاورات “الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة روما الإيطالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وزارة الخارجية التركية أعلنت يوم الاثنين انطلاق الآلية الاستراتيجية باجتماع الوفدين التركي والأمريكي في العاصمة أنقرة، وذلك في إطار الاتفاق المبرم خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنظيره الأمريكي، جو بايدن العام الماضي بالعاصمة الإيطالية، روما.

وخلال اللقاء بين الوفود الذي تم في أنقرة برئاسة كل من نائب وزير الخارجية التركي، السفير سادات أونال، ومستشارة وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، تم استعراض القضايا المشتركة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والدفاعي، ومكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والعالمية.

وجدد الطرفان تعهدهما المشترك بشأن حماية سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وشهد اللقاء إبداء الجانب الأمريكي تقديره للجهود التي تبذلها تركيا لتسهيل عملية التوصل إلى حل دبلوماسي وعاجل للحرب المندلعة في أوكرانيا.