أنقرة (زمان التركية) – استقبلت تركيا شهر أبريل/ نيسان بزيادة جديدة في أسعار غاز السيارات.

وشهدت أسعار غاز السيارات في تركيا زيادة بنحو 63 قرشا اعتبارا من منتصف الليلة الماضية.

وبهذه الزيادة سيرتفع متوسط سعر لتر غاز السيارات في إسطنبول من 11.48 ليرة إلى 12.11 ليرة، بينما سيرتفع هذا في أنقرة من 11.36 ليرة إلى 11.99 ليرة وفي إزمير من 11.35 ليرة إلى 11.98 ليرة.

وتتفاوت الأسعار التي تحددها شركات التوزيع بشكل بسيط وفقا للمدينة والشركة المقدمة للخدمة وذلك بسبب الحرية التنافسية.

جدير بالذكر أن غاز السيارات كان قد شهد زيادة بنحو 61 قرشا في الثاني من مارس/ آذار الماضي.

ارتفعت في تركيا أسعار النفط والغاز الطبيعي المستورد من الخارج على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.