أنقرة (زمان التركية) – قالت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار، إن حزبها لن يجلس على طاولة تفاوض تضم حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية.

تصريحات أكشنار جاءت خلال مشاركتها في بث مباشر مع الإعلامي تولجا أيشيك على قناة “تي في 100” على يوتيوب.

وأوضحت أكشنار أن حزب الشعوب الديمقراطي لن ينضم إلى الأحزاب الستة المعارضة، مشيرة إلى أن حزب الخير لن يشارك في طاولة مفاوضات يشارك بها حزب الشعوب الديمقراطي.

وأضافت أكشنار أن حزب الشعوب الديمقراطي يريد أن يضع حزب الخير في مأزق، معربة عن حزنها لأن “الشعوب الديمقراطي يؤذي الأكراد”.

وأكشنار أشارت إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي لديه كتلة من الأصوات، ويريد جميع الأحزاب السياسية في تركيا الحصول على جزء منها.

يذكر أن أحزاب المعارضة الستة في تركيا اجتمعت مرتين على الأقل بقيادة حزب الشعب الجمهوري دون دعوة حزب الشعوب الديمقراطي للمشاركة.

الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، أرسل خلال المؤتمر العادي الرابع لحزبه في مقاطعة ملاطية رسالة لأحزاب المعارضة قال فيها: “لا يمكنكم تحقيق النتائج التي تريدها دون إقناع المجتمع بالتغيير، ودون طرح برنامج متسق بشكل مقنع لحل ديمقراطي للمشكلة الكردية. بمعنى آخر، لا يمكنكم حل مثل هذه المشكلات الخطيرة.. بالرسائل الخجولة”.

في مسعى للحصول على جزء من أصوات الحزب الكردي، زار مؤخرًا كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية، في زيارة نادرة ضمن ما أطلق عليه “جولة المصالحة”، فيما قدم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، التهنئة للأكراد احتفالا بعيد النوروز.

وفي سياق منفصل، علقت أكشنار على الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث قالت: “جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السياسة التوسعية للنظام القيصري محور التركيز. أوكرانيا باتت محتلة… ليس لديك سبب لغزو بلد ما، هذا خطأ كبير. بين السيد بوتين والسيد أردوغان علاقة غير متكافئة”.

كما أشارت أكشنار إلى أن حزبها ينظر إلى مبادرات الوساطة التركية في الأزمة الروسية الأوكرانية، بإيجابية.