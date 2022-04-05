أنقرة (زمان التركية) – رفعت منصة الأفلام والمسلسلات الرقمية نتفليكس، قيمة اشتراكاتها في تركيا بنسبة 40 في المئة.

وبموجب هذه الزيادة سترتفع قيمة اشتراك باقة الشاشة الواحدة من 26.99 ليرة إلى 37.99 ليرة، بينما ارتفعت قيمة اشتراك باقة الشاشتين من 40.99 ليرة إلى 57.99 ليرة وقيمة اشتراك باقة الأربع شاشات إلى 77.99 ليرة.

هذا وتبلغ قيم هذه الباقات خارج تركيا نحو 9.90 دولار لباقة الشاشة الواحدة و15.50 دولار لباقة الشاشتين و19.90 دولار لباقة الأربع شاشات.

يأتي رفع سعر اشتراكات نتفليكس مع تراجع قيمة الليرة التركية منذ أواخر العام الماضي.